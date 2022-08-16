Власти Латвии планируют ограничить продление ВНЖ и выдачу ПМЖ россиянам

Латвия ограничит продление временных видов на жительство и выдачу постоянных видов на жительство россиянам. Об этом премьер-министр республики Кришьянис Кариньш объявил на пресс-конференции во вторник, передает «Интерфакс».

Так, например, постоянные виды на жительство для супругов будут выдаваться лишь после успешной сдачи экзамена по государственному языку, объяснил Кариньш. По его словам, правительство республики примет соответствующие решения в ближайшие дни.

Кариньш напомнил, что Латвия уже прекратила выдачу виз россиянам, а также ограничила выдачу видов на жительство.

Ранее РБК сообщил, что президент Латвии Эгилс Левитс призвал на 23-й ежегодной встрече политически репрессированных перепроверить выданные гражданам России ВНЖ и визы. Тем, кто поддерживает «спецоперацию», документы могут аннулировать.

С 24 февраля Латвия не выдает туристические визы гражданам России. В страну россияне въезжают по документам других стран.

Несколько европейских стран на прошлой неделе выдвинули и поддержали предложение о прекращении выдачи россиянам шенгенских виз. Эстония не будет пускать в страну россиян по выданным республикой визам с 18 августа. Решение поддержали также Чехия и Литва.