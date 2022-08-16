В Псковской области главу муниципалитета оштрафовали на 50 тысяч рублей за «дискредитацию» ВС РФ

Суд в Псковской области назначил главе Новоржевского района Софье Пугачевой штраф в размере 50 тыс. рублей по административному делу о «дискредитации» российской армии (ст. 20.3.3 КоАП). Об этом сообщает «Север.Реалии» со ссылкой на ее адвоката Владимира Данилова.

Административное производство в отношении Софьи Пугачевой начали в июне 2022 года. Поводом послужило то, что она запретила детям украшать Дом культуры ко Дню России символами военной спецоперации в Украине — Z и V. 19 июня она распорядилась снять с фасада здания латинские буквы, которые развесили воспитанники. Свое решение она объяснила тем, что эти символы не вписывались в тематику оформления.

«Есть вообще требования по предоставлению площади муниципального имущества. Оно должно предоставляться в равной степени для всех политических партий, для всех общественных мнений», — объяснила свою позицию Пугачева.

Уже 20 июня по итогам сессии все 15 депутатов Новоржевского района обратились в прокуратуру с требованием дать «правовую оценку» действиям Пугачевой. В частности, депутат Николай Соколов назвал решение главы муниципалитета «выстрелом в спину российским военнослужащим».