Адвокаты Джулиана Ассанжа обвинили ЦРУ в шпионаже за ним

Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США обвинили в слежке за основателем WikiLeaks Джулианом Ассанжем. С соответствующим иском против американского федерального агентства выступили адвокаты Ассанжа и двое журналистов, сообщает The Guardian.

Защитники Ассанжа подали иск против ЦРУ США и его бывшего директора Майка Помпео в окружной суд Нью-Йорка. Они утверждают, что управление записывало их разговоры с Ассанжем и копировало данные с их телефонов и компьютеров.

По версии истцов, американская разведка сотрудничала с охранной фирмой Undercover Global, нанятой посольством Эквадора в Лондоне, где жил Ассанж. Охранная организация и ее исполнительный директор также фигурируют в иске.

Undercover Global обвиняют не только в перехватывании информации, но и в размещении микрофонов и камер видеонаблюдения вокруг посольства. Записи с них передавались в ЦРУ, уверены истцы.

Джулиан Ассанж получил широкую известность в 2010 году, когда WikiLeaks опубликовал конфиденциальные документы Госдепартамента США, а также секретные материалы, касающиеся военных действий США в Ираке и Афганистане. Он был арестован 11 апреля 2019 года в Лондоне, после того как Эквадор лишил его политического убежища — в посольстве страны он укрывался с августа 2012 года.

В США Ассанжа обвиняют в шпионаже и раскрытии секретной информации. За вменяемые преступления ему может грозить 175 лет тюрьмы.