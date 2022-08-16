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Самолет Ту-214 с Мишустиным на борту совершил экстренную посадку в аэропорту Читы

16.08.2022

Самолет правительственного пула вернулся в Читу из-за попадания птицы в турбину лайнера

Самолет Ту-214 специального летного отряда «Россия» с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным и журналистами правительственного пула на борту совершил экстренную посадку в аэропорту Читы. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на пресс-службу Росавиации.

Причиной экстренной посадки стало попадание крупной птицы в одну из турбин лайнера вскоре после взлета, сообщили в Федеральном агентстве воздушного транспорта. Это привело к самопроизвольному выключению двигателя. В связи с инцидентом правительственный борт был вынужден совершить экстренную посадку в аэропорту Читы. В результате инцидента никто не пострадал.

Расследованием происшествия занялась специально назначенная комиссия Восточно-Сибирского межрегионального территориального управления Росавиации. 

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