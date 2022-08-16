Число погибших в результате взрыва в ереванском ТЦ выросло до 16

Число жертв в результате взрыва в торговом центре «Сурмалу» в Ереване выросло до 16 человек, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на МЧС Армении. В числе погибших оказались беременная женщина и ребенок.

В ведомстве сообщали, что пропавшими без вести считались 18 человек, в том числе одна гражданка России. Однако позднее посольство РФ в Армении со ссылкой на МЧС республики уточнило, что россиянка была найдена живой и невредимой.

Спустя два дня после трагедии число погибших выросло до 16 человек, среди них оказались беременная женщина и малолетний ребенок, сообщил в своих соцсетях глава МЧС Армении Армен Памбухчян. Пропавшими без вести остаются 17 человек, еще 61 в результате взрыва получили ранения и травмы разной степени тяжести.

Взрыв на складе пиротехники на территории торгового центра «Сурмалу» в Ереване произошел в воскресенье, 14 августа. Из-за взрывов на складе пиротехники обрушилось несколько зданий. Спасатели работают вручную, так как под завалами могут оставаться люди. Иногда объявляют минуту молчания, чтобы услышать голоса людей, которые могут оставаться под развалинами.

После взрыва в МЧС Армении стали поступать сообщения о минировании ереванского метрополитена. Последнее такое сообщение поступило в ведомство сегодня — анонимы утверждали, что заминированными остаются 10 станций ереванской подземки. Все вестибюли на время проверки закрылись на вход и выход, однако информация о минировании оказалась ложной, передает ТАСС. Свою работу метрополитен восстановил в 15:00 (14:00 по мск).