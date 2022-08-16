Gulagu.net помог уехать из России рассказавшему правду о боях в Украине военному

Правозащитники Gulagu.net сообщили, что помогли десантнику Павлу Филатьеву покинуть Россию. Он написал книгу и подробно рассказал в интервью Владимиру Осечкину о происходящем в российской армии во время боев в Украине.

Правозащитники опасались, что Филатьева задержат после того, как он все рассказал. Маршрут десантника не разглашают в целях безопасности.

«Последнюю неделю многие наши подписчики и зрители, коллеги и единомышленники просили нас уговорить Павла покинуть РФ, сохранить свободу и возможность рассказывать правду миру о подлой войне. Мы не оказывали давление на Павла, решение он принял самостоятельно, но как только он так решил, был задействован экстренный план эвакуации»‎, — рассказали в Gulagu.net.