Финляндия сократит число выдаваемых россиянам виз

Финляндия в десять раз сократит число туристических виз, выдаваемых россиянам. Об этом министр иностранных дел республики Пекка Хаависто сообщил по итогам совместного заседания правительства и парламента во вторник, 16 августа.

Правительство Финляндии утвердило соответствующее предложение, выдвинутое Министерством иностранных дел республики. Согласно ему, число выдаваемых туристических виз для россиян сократится в 10 раз по сравнению с нынешним уровнем. По словам Хаависто, ограничения вступят в силу с начала сентября, передает ТАСС.

Кроме того, правительство Финляндии выступило с предложением ввести новый тип гуманитарной визы, который облегчит поездки для российских журналистов и гражданских активистов.

Несколько европейских стран на прошлой неделе выдвинули и поддержали предложение о прекращении выдачи россиянам шенгенских виз. Эстония не будет пускать в страну россиян по выданным республикой визам с 18 августа. Решение поддержали также Чехия и Литва.