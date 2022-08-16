ФСБ обвинила «украинских диверсантов» в подрыве ЛЭП, идущих от Курской АЭС

Федеральная служба безопасности (ФСБ) РФ сообщила о подрыве «украинскими диверсантами» шести опор линий электропередач, идущих от Курской АЭС. По данным ведомства, неизвестные атаковали ЛЭП 4, 9 и 12 августа, передает «РИА Новости».

«Четвертого, девятого и двенадцатого августа в Курчатовском районе Курской области украинскими диверсионными группами совершены подрывы шести опор высоковольтных линий электропередач (110, 330 и 750 кВ), через которые Курской АЭС осуществляется энергоснабжение <...> как региона, так и соседних субъектов», — сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

В ФСБ утверждают, что «диверсия» привела к «нарушению технологического процесса функционирования АЭС». По данному факту ведомство возбудило уголовные дела по статье «Теракт» (ст. 205 УК РФ). В настоящее время спецслужба разыскивает «украинских диверсантов» и их сообщников.