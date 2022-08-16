Жильцы аварийного дома в Чите объявили голодовку

В Чите жильцы «падающего» дома объявили голодовку. Они хотели, чтобы на их проблему обратил внимание Владимир Путин. Как пишет «Чита.ру», их попросили оставить квартиры из-за аварийного состояния здания, но они опасаются, что их квартиры разграбят.

Чтобы попасть в свои квартиры и продолжать голодовку, жильцам нужно получать пропуски в городской администрации. Но власти отказали им в этом — тогда жильцы написали коллективное обращение. Но причины отказа им так и не объяснили.

Когда один из жильцов попытался показать журналистам «Чита.ру» следы попыток взлома замка своей квартиры, его выгнала полиция — якобы из-за того, что его пропуск просрочен.

Бессрочную голодовку жители объявили сегодня в знак протеста против нежелания властей решать проблему с их расселением. Протестную акцию они приурочили к приезду в Читу премьер-министра России Михаила Мишустина. Голодовку они готовы прекратить тогда, когда к ним приедет губернатор Забайкалья Александр Осипов.

Пока замминистра строительства края Алдар Бальжиров пообещал, что жильцов аварийного дома расселят к середине 2023 года.