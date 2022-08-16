Politico: Эстония начала перевозить советский памятник Т-34 из Нарвы в музей

Politico сообщило, что в Эстонии начали перенос в музей памятника Т-34 из Нарвы в музей. В правительстве республики объявили сегодня, что памятники, относящиеся к Советскому Союзу, уберут из города.

«Сегодняшнее решение помогает нам сосредоточиться на наших самых важных задачах: обеспечении безопасности Эстонии и помощи всему народу Эстонии в преодолении кризисов, вызванных войной в Украине», — заявила премьер-министр Эстонии Кая Каллас на пресс-конференции.

Танк Т-34 вызвал споры в Нарве — одном из самых русскоязычных городов Эстонии. Местные власти ограничили въезд в район, откуда будет проводится демонтаж, чтобы избежать стычек с полицией. Демонтаж памятника может означать более широкую десоветизацию страны.