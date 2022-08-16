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#Новости

«Коммерсант» сообщил о взрывах на авиабазе в Крыму

16.08.2022

Местные жители говорят, что после нескольких взрывов над авиабазой повис дым

В поселке Гвардейское Симферопольского района Крыма местные жители увидели клубы дыма над авиабазой. Перед ними, по словам очевидцев, было несколько взрывов, пишет «Коммерсант». 

Военные и силовики проверяют несколько версий произошедшего. Предположительно, это могла быть атака с беспилотника. Власти пока не комментируют ситуацию. 

Сегодня, по версии Минобороны, была диверсия на складе боеприпасов в селе Майское. Два человека пострадали, повреждены гражданские объекты. Жителей двух сел эвакуировали. 



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