«Коммерсант» сообщил о взрывах на авиабазе в Крыму

В поселке Гвардейское Симферопольского района Крыма местные жители увидели клубы дыма над авиабазой. Перед ними, по словам очевидцев, было несколько взрывов, пишет «Коммерсант».

Военные и силовики проверяют несколько версий произошедшего. Предположительно, это могла быть атака с беспилотника. Власти пока не комментируют ситуацию.

Сегодня, по версии Минобороны, была диверсия на складе боеприпасов в селе Майское. Два человека пострадали, повреждены гражданские объекты. Жителей двух сел эвакуировали.