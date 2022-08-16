Юрия Шевчука оштрафовали на 50 тысяч рублей за «дискредитацию армии»

Сегодня Советский суд Уфы рассмотрел дело против лидера ДДТ Юрия Шевчука. После майского концерта в Уфе на него составили административный протокол о «дискредитации армии» (ч.1 ст.20.3.3 КоАП). Сумма штрафа составила 50 тысяч рублей.

В суде уточнили, что поводом стали словам музыканта «пацаны наши зачем-то гибнут». Также свидетель опубликовала сторис с его высказыванием: «Сейчас люди убивают людей — огромная трагедия. Каждое утро я смотрю, так же как и вы, новости. Душа болит страшно. Мы против войны».

Обращение Шевчука. Фото: Павел Чиков

Онлайн за судом следила «Медиазона»*. Адвокат Шевчука Александр Передрук настаивал, что протокол составлен с нарушениями, а потому должен быть отменен. В суде рассмотрели видеоматериалы, озвучили лингвистическую экспертизу. Ранее лингвист и психолог не нашли в речи лидера группы ДДТ на концерте в Уфе в мае какой-либо дискредитации.

Свидетельница Камалова на допросе в суде пыталась вспомнить цитаты Шевчука на концерте.

«Гибнут старики, женщины и дети», — зачитала Камалова цитаты из протокола. На уточнение адвоката «это дискредитация армии или воспрепятствование деятельности», она ответила, что и то, и другое.

До вынесения приговора адвокат Павел Чиков опубликовал заявление Юрия Шевчука.

Юрий Шевчук сделал заявление.

«Я, Юрий Шевчук всегда был против войн в любой стране и в любые времена. Выступал против войны во Вьетнаме, Афганистане, Югославии, Чечне, Абхазии, Грузии, Осетии, Карабахе, Ираке и тд.(смотрите антивоенный концерт группы ДДТ 2008 год в СКК) и другие выступление ДДТ в разные годы.

Считаю что любые проблемы и осложнения политического характера между странами и народами нужно решать дипломатическим путем.

Песня «Не стреляй» была написана в 1980 году.

Я также против продолжающейся 8 лет войны на Донбассе и нынешней СВО в Украине.

С уважением, Юрий Шевчук».

*«Медиазону» Минюст России считает «иностранным агентом».

Фото: Евгений Рудницкий/Наше Радио