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#Новости

FT: саудовский принц уже после начала боев в Украине вложил в российскую энергетику 500 млн долларов

16.08.2022

Инвестиции вливались в «Газпром», «Роснефть» и «Лукойл» пока западные страны добивались санкций

Газета Financial Times выяснила, что саудовский принц поставил на Россию уже после начала боев в Украине. Холдинг королевства Kingdom Holding, принадлежащий в основном принцу Алвалида бин Талалая, вложил в российские энергокомпании 500 млн долларов. 

Kingdom Holding вливал инвестиции в «Газпром», «Роснефть» и «Лукойл», когда Запад добивался введения санкций. Из приблизительно 500 млн долларов около 364 млн долларов получил «Газпром» только в феврале, а остальные деньги получили «Роснефть» и «Лукойл» в том же месяце и в марте.



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