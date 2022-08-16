Шойгу: у России нет необходимости применять ядерное оружие в Украине

Министр обороны России Сергей Шойгу выступил на X Московской конференции по международной безопасности. По его словам, России нет необходимости применять ядерное оружие в Украине. Он также обвинил США и Великобританию в планировании украинских военных операциях.

В остальном он, практически, повторил выступление президента России Владимира Путина. В Европе началась антироссийская политика – и антироссийские настроения переносят в Латинскую Америку. Запад потерял однополярный мир, обстановка безопасности в Европе стала хуже, чем во время холодной войны. США, по его словам, подрываю безопасность в том числе и в Азии: он упомянул Тайвань. По его данным, там пройдут «совместные ядерным тренировки».

Он добавил, что России нет необходимости применять ядерное оружие в Украине.

«В СМИ распространяются домыслы о якобы готовящемся применении тактического ядерного оружия либо о готовности применить химическое оружие. Все эти информационные вбросы являются ложью. С военной точки зрения нет необходимости при­менения ядерного оружия на Украине для достижения поставленных целей. Главное назначение россий­ских ядерных вооружений — это сдерживание ядерно­го нападения. Его использование ограничивается чрез­вычайными обстоятельствами, которые определены в российских руководящих документах, открытых для широкого ознакомления», — сказал Шойгу.

Министр также утверждал, что украинские военные операции планируются США и Великобританией, которой помог «колониальный опыт». А НАТО, по его данным, «в несколько раз» увеличил размещение своих войск в Восточной и Центральной Европе.