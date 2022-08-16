Путин обвинил США в затягивании конфликта в Украине

Президент России Владимир Путин обратился к к участникам и гостям X Московской конференции по международной безопасности. Он обвинил США в затягивании конфликта в Украине, а Украину назвал «пушечным мясом».

Путин снова рассказал о «формировании контуров многополярного мироустройства», о западных глобалистах, которые якобы мешают странам развиваться по своему пути в соответствии со своими традиции и ценности. Запад же, по его словам, провоцирует хаос, разжигает устаревшие и новые конфликты, разваливает систему европейской безопасности, стремится к гегемонии.

«Их гегемония означает стагнацию для всего мира, для всей цивилизации, мракобесие и отмену культуры, неолиберальный тоталитаризм», — объяснил Путин.

Он также снова напомнил про наращивание сил НАТО. Запад при этом «уготовили народу Украины судьбу пушечного мяса».

«Ситуация на Украине показывает, что США пытаются затянуть этот конфликт. И точно так же они действуют, разжигая конфликтный потенциал в Азии, Африке, Латинской Америке. Как известно, недавно США в очередной раз сознательно попытались подлить масла в огонь и раскачать ситуацию в Азиатско-Тихоокеанском регионе», — сказал Путин.

Посещение Тайвань политиками США он назвал авантюрой и частью целенаправленной, сознательной стратегии США по дестабилизации и хаотизации обстановки в регионе и мире, неуважение к суверенитету Китая.