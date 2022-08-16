Close

#Новости

В Новосибирске прошли обыски у родных Хельги Пироговой

16.08.2022

Ее обвинили в «дискредитации армии», но, возможно, обыски связаны с делом ФБК*

«Тайга.Инфо»** сообщила, что у семьи депутата горсовета Новосибирска Ольги Пироговой прошли обыски. «Сетевые свободы» считают, что преследование может быть связано не только с «фейками» про армию, но и с делом ФБК*. 

После того, как на Хельгу Пирогову завели уголовное дело о «фейках» про армию (ч.1 ст.207.3 УК РФ), она покинула Россию и уехала в Грузию. В Новосибирске у нее остались родители, брат, муж и его родители. 

«У меня дома обыск. Зачем вообще? Меня из страны выдавили, зачем в шесть утра с обыском приходить, родных кошмарить?» — сообщила Пирогова сегодня утром. 

К мужу депутата не пустили адвоката. Связь с ним появилась больше чем после 8 часов от начала обысков. По его словам, у него изъяли «вообще все». 

По данным «Сетевых свобод», преследование и депутата может быть связано с  с делом ФБК*, по которому Пирогова ранее проходила в качестве свидетеля.


Фото: Кирилл Канин/«Тайга.Инфо»


*ФБК суд признал экстремистской и запрещенной в России организацией, а также «иностранным агентом»

**«Тайгу.Инфо» Минюст России считает «иностранным агентом». 



×
Мы используем cookie-файлы, для сбора статистики.
Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на использование cookie-файлов.