В Новосибирске прошли обыски у родных Хельги Пироговой

«Тайга.Инфо»** сообщила, что у семьи депутата горсовета Новосибирска Ольги Пироговой прошли обыски. «Сетевые свободы» считают, что преследование может быть связано не только с «фейками» про армию, но и с делом ФБК*.

После того, как на Хельгу Пирогову завели уголовное дело о «фейках» про армию (ч.1 ст.207.3 УК РФ), она покинула Россию и уехала в Грузию. В Новосибирске у нее остались родители, брат, муж и его родители.

«У меня дома обыск. Зачем вообще? Меня из страны выдавили, зачем в шесть утра с обыском приходить, родных кошмарить?» — сообщила Пирогова сегодня утром.

К мужу депутата не пустили адвоката. Связь с ним появилась больше чем после 8 часов от начала обысков. По его словам, у него изъяли «вообще все».

По данным «Сетевых свобод», преследование и депутата может быть связано с с делом ФБК*, по которому Пирогова ранее проходила в качестве свидетеля.

Фото: Кирилл Канин/«Тайга.Инфо»

*ФБК суд признал экстремистской и запрещенной в России организацией, а также «иностранным агентом»

**«Тайгу.Инфо» Минюст России считает «иностранным агентом».