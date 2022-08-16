Российский МИД обвинил США в «повышении ядерных рисков»

МИД опубликовал комментарий посольства России в США об обвинениях Вашингтона в том, что действия Москвы не соответствуют статусу «ответственной ядерной державы». В посольстве обвинили в «повышении ядерных рисков» США, Россия же, напротив, прилагает все усилия для снижения ядерных рисков.

В качестве аргументов в пользу России в посольстве отметили продление договора о сокращении наступательных вооружений, подтверждении принципа недопустимости ядерной войны. Тут же отметили, что странно слышать подобные обвинения в безответственности от «страны, в 1945 г. подвергшей атомной бомбардировке мирное население Хиросимы и Нагасаки» — это в посольстве назвали «бездумной «демонстрацией мощи».

«Сегодня США продолжают действовать без оглядки на безопасность и интересы других стран, что способствует повышению ядерных рисков. Американские шаги по дальнейшему втягиванию в гибридное противостояние с Россией в контексте украинского кризиса чреваты непредсказуемой эскалацией и прямым военным столкновением ядерных держав», — добавили в посольстве.