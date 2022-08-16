«Аль-Каида»* сообщила, что ликвидировала в Мали четырех «вагнеровцев»

Reuters сообщает, что по информации отделения «Аль-Каиды»*, в Мали в понедельник убиты четверо россиян из ЧВК «Вагнера».

Наемники ЧВК попали в засаду в районе Бандиагара в центральной части Мали в субботу. Мали пытается остановить исламистское повстанческое движение с 2012 года, распространившееся и на соседние страны. Жертвами исламистов стали тысячи людей, миллионы вынуждены были бежать из западноафриканского региона Сахель.

С 2021 года ЧВК «Вагнера» поставляет сотни бойцов для поддержки малийских вооруженных сил. С тех пор российских наемников начали обвинять в участии в массовых убийствах мирных жителей. В самой ЧВК на эти обвинения не ответили.

Кремль признавал, что «вагнеровцы» находятся в Мали, но как военные инструкторы. В июле одна из джихадистских группировок взяла на себя ответственность за нападение на главную военную базу Мали: это, по их словам, было ответом на сотрудничество правительства с «Вагнером».





*«Аль-Каида» признана в России террористической организацией и запрещена.