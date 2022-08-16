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#Новости

Британский самолет разведки вошел в воздушное пространство России

16.08.2022

Его «вытеснили за пределы территории России»

Минобороны сообщило, что сегодня система ПВО обнаружила британский самолет-разведчик в воздушном пространстве России над Баренцевом морем. Его «вытеснили». 

«Дежурными силами ПВО над акваторией Баренцева моря обнаружена неизвестная воздушная цель, которая направлялась в сторону российской государственной границы. Из состава дежурных по ПВО сил был поднят истребитель МиГ-31бм, который идентифицировал его как самолет радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбы RC-135 ВВС Великобритании и вытеснил его за пределы территории Российской Федерации», — сообщили в Минобороны. 

Минобороны Великобритании инцидент не комментирует.



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