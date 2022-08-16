МИД Хорватии назвал неприемлемым смертный приговор иностранцам в ДНР

Суд в Донецке вчера вынес приговор иностранным гражданам, которые воевали на стороне ВСУ. На скамье подсудимых было пять человек: троим из них вынесли смертный приговор. К высшей мере обвинение просит приговорить британца Джона Хардинга, хорвата Векослава Пребегу и шведа Матиаса Густафссона. Мировое сообщество осудило самопровозглашенную ДНР, поскольку иностранцев, по мнению МИДов, следует считать военнопленными.

По информации ТАСС, иностранцев захватили в плен в Мариуполе. Помимо Густафссона, Хардинга и Пробеги, обвинение предъявлено еще двум британцам: Дилану Хили и Эндрю Хиллу, но им не грозит казнь: сроки заключения могут составить 7 и 8 лет соответственно. Над ними суд пройдет в октябре. Все обвиняемые не признали вину.

«Хорватия отклоняет обвинительное заключение и не считает его обоснованным и законным, поскольку оно противоречит международному праву и международным конвенциям об обращении с задержанными гражданскими лицами и военнопленными», — цитирует МИД Хорватии Reuters.

Как пишет The Guardian, британский МИД еще не дал комментарии по поводу возможного нового смертного приговора. Но украинские социальные сети пестрят слухами о том, что Кремль может попытаться использовать иностранных граждан, чтобы добиться уступок от Украины или обменять их на российских заключенных.

МИД Швеции также не дал комментарии, но то что Густафссон в плену, власти подтвердили 5 августа, писало РИА Новости.

В июне в ДНР к высшей мере приговорили двух британцев и одного гражданина Марокко. Их также обвинили в насильственном захвате власти и наемничестве. Иностранные правительства отказались вести переговоры с ДНР по поводу приговоров, осужденные подали апелляцию.

Фото: Reuters