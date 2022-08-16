В селе Майское в Крыму прогремел взрыв

В соцсетях сообщили о взрывах в селе Майское в Джанкойском районе Крыма. Как сообщил Сергей Аксенов, глава региона, сейчас выясняются обстоятельства происшествия.

«Выехал в село Майское Джанкойского района. Обстоятельства происшествия выясняются. Буду информировать по мере поступления данных», — написал Аксёнов.

ASTRA пишет, что горит подстанция. По информации «Украинской правды», пожар начался после попадания по воинской части: взрывы о склада боеприпасов. Mash подтверждает, что горит склад боеприпасов в Майском. Об этом рассказывают и очевидцы.

Вчера президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о создании консультативной группы по вопросам деоккупации Крыма и Севастополя.