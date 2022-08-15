Шаведдинов* потребовал от ФСБ и военной прокуратуры провести проверку в отношении Криворучко

Соратник оппозиционного политика Алексея Навального** Руслан Шаведдинов* отправил заявление в ФСБ и военную прокуратуру с требованием провести проверки в отношении замминистра обороны РФ Алексея Криворучко. Кроме того, он отправил заявление депутату от «Единой России» Андрею Картаполову с требованием провести парламентское расследование в отношении заместителя Сергея Шойгу.

Как Шаведдинов отметил в своем ролике на YouTube, недавнее расследование сторонников Навального о замминстра обороны РФ Алексее Криворучко имеет большую общественно-политическую значимость.

Активисты выяснили, что российский чиновник является владельцем роскошного особняка на Рублевке, жил на элитном острове Фишер-Айленд в США, обеспечил американское гражданство двум своим дочерям, а также лично был заинтересован в нагнетании «милитаристской истерии» вокруг Украины. Порядка 2,5 лет он совмещал работу в военном ведомстве с бизнесом в оружейном концерне «Калашников» и закупал у самого себя стрелковое оружие, авиационные ракеты, средства противовоздушной обороны и армейскую спецтехнику.

*Руслана Шаведдинова Минюст РФ считает «иностранным агентом».**Минюст РФ внес Алексея Навального в реестр террористов и экстремистов, а также считает его «иностранным агентом».