Расследование уголовного дела о Telegram-канале «Что-делать!» подошло к концу

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела о Telegram-канале «Что-делать!». Об этом в своем Telegram-канале сообщил правозащитник Павел Чиков.

Как напомнил Чиков, в сентябре 2021 года стало известно о возбуждении уголовного дела в отношении автора Telegram-канала «Что делать!» Дмитрия Чебанова и иных лиц. Их обвиняют в возбуждении ненависти (ч. 2 ст. 282 УК РФ) и склонении к участию в «массовых беспорядках» (ч. 1.1 ст. 212 УК РФ). Следствие считает, что обвиняемые публиковали в Telegram-канале «Что-делать!» материалы, призывающие к массовым беспорядкам, социальной розни, политической ненависти и вражде в отношении представителей российских властей.

Чебанова задержали вместе с еще четырьмя людьми при попытке вывесить баннер на здании Центрального детского магазина в сентябре 2021 года. Помимо него в уголовном деле фигурируют еще 10 обвиняемых: Игорь Кузнецов, Вячеслав Абрамов, Дмитрий Ламанов, Игорь Нагибин, Алексей Курлов, Ильдар Садриев, Жанна Чернова, Никита Крещук, Алесей Яночкин и Мария Платонова. Все они находятся в СИЗО, кроме Платоновой — ее поместили под домашний арест.

Ранее стало известно, что Басманный районный суд Москвы продлил меру пресечения в виде заключения под стражу семи фигурантам дела о Telegram-канале «Что-делать!» Они пробудут в СИЗО как минимум до 14 сентября, сообщает «ОВД-Инфо»* со ссылкой на адвоката Юлию Кузнецову.





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