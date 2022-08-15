173-й день боев: главное 

Пророссийские власти просят установить режим тишины вокруг Запорожской АЭС. К таким действиям призвал член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов в интервью агентству РИА Новости. Это, по его мнению, нужно сделать вместо демилитаризации зоны вокруг АЭС. За нарушение режима он призвал ввести санкции.

Из-за обстрелов есть риск пожара и утечки радиации, сообщил украинский «Энергоатом». По данным ведомства, энергоблок отключили после сигнала аварийной защиты. Также повреждены азотно-кислородная станция, вспомогательный корпус и насосная станция. Есть риск утечки водорода. Час назад глава Энергодара сообщил о новых взрывах в городе. Один из трех энергоблоков Запорожской АЭС отключили.

Украина и Россия обвиняют в обстрелах друг друга. «Энергоатом» просит мировое сообщество принять меры для передачи АЭС Украине, 42 страны призвали РФ немедленно вывести войска со станции. Ранее появлялись сообщения, что российские военные могли заминировать помещения Запорожской АЭС.

Представитель ЛНР Родион Мирошник сообщил в эфире «России-1», что Северск заблокирован с трех сторон. Однако назвать сроки дальнейшего продвижения он отказался назвать, уточнило РИА Новости.

Херсон и Мелитополь оставляют российские военные.



Как пишет ВВС, из Херсона выехали большинство представителей российского военного командования. Такой информацией поделился замглавы Херсонского облсовета Юрий Соболевский. Он добавил, что в Херсонской области уничтожены все мосты через Днепр.

Мэр Мелитополя Иван Федоров рассказал, что российские военные вывозят свои семьи из города. Он также сказал, что российские войска активно перемещаются из Херсона в Мелитополь.

Украинская сторона призывает Международный комитет Красного Ккреста защитить военнопленных, сообщает «Сирена». Для них готовят трибунал в Мариуполе: российские государственные СМИ показали строящиеся клетки в филармонии.



«Все военнопленные, в том числе защитники «Азовстали», являются комбатантами, которые на законных основаниях защищали свою страну. Поэтому «мариупольские клетки» — это военное преступление России», — написал руководитель офиса президента Украины Михаил Подоляк.

В Попасной нанесли удар предположительно по штабу ЧВК «Вагнер». Информация появилась в Telegram-канале, который, как считается, ведут «вагнеровцы». Правозащитники Gulagu.Net рассказали, что пострадал сам Евгений Пригожин: его перевезли в Москву. Вскоре после этого в Telegram-канале, который связывают с ЧВК «Вагнер», появились свежие снимки бизнесмена. «Герой России Андрей Богатов поделился с нами фото, сделанным вчера в Попасной. И подписал: «Ищем с Пригожиным его тело», — так подписали фото.

Разведка Британии пишет, что 11 августа 2022 года так называемый глава ДНР Денис Пушилин пообещал объявить дату референдума о присоединении к России после полного освобождения ДНР. Ранее, в июне 2022 года, журналисты-расследователи опубликовали доказательства того, что ДНР планирует стратегию проведения такого референдума и обеспечения того, чтобы не менее 70% голосов были за присоединение к России.



Вероятно, Россия находится на продвинутой стадии планирования референдума, хотя неясно, принято ли уже окончательное решение о голосовании. Кремль, скорее всего, расценивает неспособность военных полностью занять Донецкую область как неудачу в достижении своих максималистских целей в Украине.

Институт изучения войны (ISW) анализирует группировки российских войск в Украине. По данным аналитиков, их шесть: ориентированные на Харьков и северо-восток Харьковской области; по линии Изюм-Славянск; Северско-Лисичанский район; Бахмут; Авдеевско-Донецкий район; Юг Украины.



В Харьковской и Северско–Лисичанской группах участвуют военные из Западного и Центрального военных округов соответственно.

Изюмско–Славянское направление укомплектовано недавно сформированными добровольческими батальонами с низкой боевой мощью.

Солдаты ЧВК «Вагнер» лидируют в районе Бахмута, а силы, привлеченные из Донецкой народной республики (ДНР), преобладают в районе Авдеевка–Донецк.

Войска Южного военного округа (ЮВО), вероятно, составляли первоначальное ядро ​​сил в Херсонской и Запорожской областях, но были усилены войсками Восточного военного округа, Воздушно-десантных войск и Росгвардии.

Ни одна из этих группировок не является однородной — по всему фронту разбросаны подразделения различных военных округов, прокси-войск, добровольческих частей и других формирований. Эти диспозиции предполагают, что Москва уделяет первоочередное внимание продвижению российских сил вокруг Бахмута и, возможно, к Северску, стремясь использовать энтузиазм сил ДНР для захвата территории, которую им не удавалось захватить с 2014 года на авдеевском направлении. Высокая концентрация добровольческих батальонов вокруг Изюма и Славянска говорит о том, что этот район не находится в центре внимания России и может быть уязвим для украинских контратак. Скопление сил в Херсонской области и вокруг нее может создать серьезные проблемы для российского командования и управления, особенно если украинские силы перейдут там в контрнаступление.



