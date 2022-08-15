Навального поместили в ШИЗО за то, что он «регулярно расстегивал верхнюю пуговицу робы»

Оппозиционного политика Алексея Навального, которого этапировали в исправительную колонию №6 в Мелехово Владимирской области, поместили в штрафной изолятор (ШИЗО). Поводом для этого послужило то, что он «регулярно расстегивал верхнюю пуговицу робы», будучи на промзоне. Об этом Навальный рассказал в своих соцсетях.

«Меня вызвали из барака на комиссию, где объявили, что на видеозаписях видно: я, находясь на промзоне, регулярно расстегиваю верхнюю пуговицу робы. Это, безусловно, характеризует меня как неисправимого злодея. Поэтому принято решение водворить меня в штрафной изолятор», — написал он.

Навального отправили в ШИЗО на трое суток. И.о. начальника колонии пригрозил Навальному тем, что тот не сможет увидеться со своими родными в сентябре, если не «пересмотрит свое отношение». Дело в том, что содержащимся в ШИЗО запрещены свидания с близкими.

По словам Навального, штрафной изолятор представляет из себя «бетонную конуру 2,5х3 метра». Политик заявил, что содержится в «пляжном варианте» ШИЗО — если обычно там холодно и сыро, то у него очень жарко и почти нет воздуха.

Содержащимся в ШИЗО запрещены письма, свидания, передачи и курение сигарет, добавил Навальный. Бумагу и ручку выдают на 1 час 15 минут в день, прогулка — час в день в «такой же камере, но с куском неба». «В 5 утра забирают матрас и подушку (это называется «мягкий инвентарь») и поднимают койку. В 9 вечера койку снова опускают. <…> Все время обыски и руки за спиной», — написал политик.

Алексей Навальный* находится в ИК-6 Мелехово с июня. Ему ужесточили условия содержания после последнего приговора суда о хищении 2,7 млн рублей пожертвований и оскорблении участников суда при рассмотрении дела о клевете на ветерана.

11 августа оппозиционный политик подал иск к колонии. Он пытался выяснить, кто заказчик изделий, которые он производит, но ему отказали в предоставлении такой информации. По мнению политика, оснований для отказа не было, а значит он неправомерный, незаконный и необоснованный.