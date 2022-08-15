«Сетевые свободы» насчитали 85 эпизодов привлечения к ответственности независимых кандидатов в преддверии выборов

Независимые кандидаты в преддверии выборов в законодательные собрания российских регионов более 80 раз привлекались к административной или уголовной ответственности. Такие данные приводит правозащитный проект «Сетевые свободы».

«Мы насчитали 85 эпизодов привлечения к административной или уголовной ответственности независимых кандидатов, а также тех, кого власти рассматривают в качестве потенциальных оппонентов на выборах (из них 53 — в Москве)», — сообщили правозащитники.

Административные и уголовные дела были возбуждены в отношении 64 человек, 35 из них являются действующими депутатами из 12 российских регионов, 47 при этом в настоящее время лишены права избираться, подсчитали «Сетевые свободы». В преддверии выборов по всей страны было заведено 9 уголовных дел и 51 административное.

По меньшей мере 9 человек сняли с выборов или дали отказ в регистрации из-за связей с оппозиционным политиком Алексеем Навальным*, утверждают аналитики. Также кандидатов «нейтрализовали» с помощью штрафа или ареста по ст. 20.3 КоАП за прошлогодний пост с символикой «Умного голосования». В сентябре 2021 года Роскомнадзор заблокировал сайт проекта.

Эксперты «Голоса»** в своем докладе отмечали, что избирательная кампания будет проходить при минимальной свободе слова: избирателям практически негде получить альтернативную информацию о кандидатах. Они также отмечают серьезные проблемы у оппозиционных кандидатов из-за муниципальных фильтров.

*Минюст РФ внес Алексея Навального в реестр террористов и экстремистов, а также считает его «иностранным агентом».



**«Голос» Минюст России считает «иностранным агентом».