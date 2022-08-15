Россиянин числится пропавшим без вести после взрыва в ТЦ «Сурмалу» в Ереване

Среди пропавших без вести в результате взрыва в торговом центре «Сурмалу» в Ереване числится один гражданин России. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Армении.

«На данный момент пропавшими без вести числятся 17 человек, среди них один гражданин Ирана и один гражданин России», — приводит «Интерфакс» слова пресс-секретаря МЧС Армении Айка Костаняна.

Взрыв на складе пиротехники на территории торгового центра «Сурмалу» в Ереване произошел накануне в воскресенье, 15 августа. В результате ЧП погибли не менее шести человек, более 60 пострадали, еще 17 числятся пропавшими без вести.

Пожар, разгоревшийся в результате взрыва, все еще не потушен. Из-за взрывов на складе пиротехники обрушилось несколько зданий. Сейчас спасатели работают вручную, так как под завалами могут оставаться люди. Иногда объявляют минуту молчания, чтобы услышать голоса людей, которые могут оставаться под зданиями.

По данным «Интерфакса», вчера вечером в МЧС Армении поступило сообщение о минировании ереванского метрополитена, военных и гражданских объектов: парламента страны, торговых центров, зоологического парка, церкви Св.Григория Просветителя. Информация оказалась ложной.