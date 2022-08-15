Полиция выплатит самарскому журналисту компенсацию за задержание на митинге в поддержку Навального*

Самарскую полицию обязали выплатить журналисту Сергею Лейбграду 50 тыс. рублей в качестве компенсации в связи с незаконным задержанием во время работы на митинге в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального*. Такое решение принял Самарский областной суд, сообщает правозащитник Павел Чиков.

«Сегодня Самарский областной суд рассмотрел жалобу журналиста интернет-издания «Парк Гагарина»** Сергея Лейбграда на низкую компенсацию морального вреда в связи с незаконным задержанием во время зимних протестов прошлого года», — написал он в своем Telegram-канале.

Ранее журналисту назначили компенсацию морального вреда в размере 20 тыс. рублей, однако Лейбграда такой исход не устроил. Он подал жалобу в апелляционную инстанцию из-за маленького размера компенсации и добился ее увеличения до 50 тыс. рублей.

Лейбграда задержали 31 января 2021 года, когда он работал в качестве журналиста на митинге в поддержку политика Алексея Навального*. Сотрудники полиции посчитали его участником протестной акции и составили протокол по статье о нарушении установленного порядка организации либо проведения митинга (ч. 1 ст. 20.2.2 КоАП РФ). Журналист при этом предоставил им свое редакционное задание.

*Минюст РФ внес Алексея Навального в реестр террористов и экстремистов, а также считает его «иностранным агентом».

**Минюст РФ считает «Парк Гагарина» «иностранным агентом».

