Калининградская область ответила на решение литовского «Шяуляй банка» прекратить расчеты в рублях

Решение литовского коммерческого «Шяуляй банка» прекратить расчеты в рублях не окажет влияния на перевозки товаров по железной дороге в Калининградскую область. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил руководитель пресс-службы правительства региона Дмитрий Лысков.

Как объяснил Лысков, действия «Шяуляй банка», через который проходят платежи за калининградский транзит, не отразятся на железнодорожных грузоперевозках в Калининградскую область, поскольку он и ранее выставлял все счета не в рублях, а в валюте.

Представитель ассоциации банков Литвы Валерия Кигуолене заявила, что с 15 августа «Шяуляй банк» прекращает все операции с Россией в рублях, а с 1 сентября — во всех остальных валютах.

Ранее стало известно, что банки не оплачивают услуги калининградского транзита. По словам министра транспорта Литвы Марюса Скуодиса, власти не могут обязать финансовые организации проводить операции. «Шяуляй банк», который обслуживает транзит, объявил о приостановке любых банковских операций с Россией и Беларусью с 1 сентября.

Литва прекратила транзит товаров в Калининградскую область в середине июня: по мнению литовской стороны, такие перевозки нарушали санкции. МИД России угрожал ответными мерами, но вопрос удалось решить. Часть товаров, которые не внесены в санкционные списки, разрешили провозить.



