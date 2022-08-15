«Проект»*: Более 500 журналистов покинули Россию за последний год

Более 500 журналистов из 27 изданий уехали из России за последний год, при этом большинство из них покинули страну после начала боевых действий в Украине. Такие данные приводит «Проект»* на основе опроса сотрудников редакций.

По данным «Проекта»*, пределы РФ за последний год покинули не менее 504 работников российских медиа. Самым популярным направлением среди эмигрантов оказалась Рига — в этот город переехали около 230 журналистов. На втором месте расположился Тбилиси — туда перебралось не менее 90 представителей российских СМИ.

«В полном составе Россию покинули редакции «Медузы», «Проекта», «Важных историй», русской службы BBC, «Медиазоны», медиа-проектов Михаила Ходорковского, большая часть сотрудников «Радио Свобода», проекта «Настоящее время» и других», — отметили в издании.

«Проект»* утверждает, что в период с 24 февраля по конец июля в России было заблокировано более 90 сайтов СМИ. Такие данные издание приводит на основе исследования, проведенного совместно с Центром защиты прав СМИ. По данным «Роскомсвободы», общее число заблокированных интернет-ресурсов в стране достигло отметки в 5500. При этом 8 августа генпрокурор РФ Игорь Краснов заявил, что за время боевых действий в Украине в России «удалено или заблокировано порядка 138 тысяч интернет-ресурсов».

*Минюст РФ считает «Проект» «иностранным агентом» и «нежелательной организацией».