В Пензе обнаружили «военные фейки» в тюрьме

В Пензе сотрудники ФСБ обнаружили публичное распространение военных фейков в тюрьме (ч.1 ст.207.3 УК РФ). Осужденный 1992 года рождения «пытался создать у других заключенных отрицательный образ российских военных», пишет ПензаСМИ.

Подозреваемый, сообщили в УФСБ, распространял искаженные сведения прямо в административном здании в одной из тюрем области. Все это задокументировали в ходе оперативной работы.

«Сетевые свободы» рассказали, что всего известно о 82 уголовных делах по статье о «фейках». По этой статье вынесли несколько приговоров. Единственный реальный срок в семь лет колонии назначили московскому муниципальному депутату Алексею Горинову. Также по этой статье возбуждены дела против Ильи Яшина*, Марины Овсянниковой, Владимира Кара-Мурзы**.

*Илью Яшина и **Владимира Кара-Мурзу Минюст России считает «иностранными агентами».