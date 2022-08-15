Дерипаска подал иск о защите чести и достоинства к Тинькову и Meta*

Бизнесмен Олег Дерипаска подал иск о защите чести и достоинства и деловой репутации против Олега Тинькова и компании Meta*, пишет «Интерфакс». Банкир назвал его «вором», добавила «Сирена».

Иск зарегистрировал Усть-Лабинский районный суд Краснодарского края. Рассмотрение состоится 16 августа. Денежную компенсацию требуют с Тинькова, а от Meta* — только удалить оскорбительные сообщения.

«Сирена» рассказала, что Олег Тиньков в комментариях в соцсети в апреле написал, что «Дерипаска — это олигарх и вор». В мае в интервью Юрию Дудю Тиньков сказал: «Для меня Дерипаска — это некий образный Дерипаска. Они все там воры».

Как пояснил адвокат Дерипаски, истец просит суд признать распространенные Тиньковым сведения ложными, порочащими честь, достоинство и деловую репутацию.

*Meta в России признана экстремистской организацией, ее деятельность в России запрещена.