Российский военный признался в убийствах мирных жителей в Украине

«Важные истории»* опубликовали расследование о действиях российской армии в Киевской области. Они поговорили с несколькими солдатами, которые участвовали в боях. Один из них — Даниил Фролкин — признался в мародерстве и убийстве мирных жителей.

Фролкин в начале «спецоперации» был в Андреевке. Он служил в 64-й мотострелковой бригаде.

«Я, военнослужащий войсковой части 51460, гвардии ефрейтор Фролкин Даниил Андреевич, признаюсь во всех преступлениях, которые я совершил в Андреевке, в расстреле гражданского населения, обворовывании гражданского населения, изъятии у них телефонов и в том, что наше командование в *** не ставит наших бойцов, всю пехоту, которая бьется на передовой, на линии фронта. И после этого я хочу заявить: примите меры к наказанию командиров — Омурбекова Азатбека Асанбековича, гвардии полковника, гвардии подполковника Дмитренко, зампотылу (заместителя командира по тылу и снабжению. — NT) нашей бригады полковника Клобукова и начальника разведки подполковника Романенко. Он руководил разведкой, которая ***** проводила разведку и вела наших людей на смерть. Также заместитель командира бригады подполковник Прокурат дал приказ расстреливать», — сказал «Важным историям»* Даниил Фролкин.

В мародерстве признался и его сослуживец. При этом сначала военные отрицали участие в убийствах мирных жителей. Но после первого разговора он решил позвонить журналистам еще раз, тогда и признался.

Солдат командование, по словам военнослужащих, не ценит и не жалеет. Тех, кто отказался участвовать в «спецоперации», избивали, обманом отправляли снова на фронт вместо России, угрожали им расстрелом. Сейчас его сослуживцев снова хотят отправить на передовую — в Херсон.

*«Важные истории» российские власти считают нежелательной организацией