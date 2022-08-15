Захар Прилепин планирует участвовать в выборах президента в 2024 году

По информации «Ведомостей», сопредседатель партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» Захар Прилепин планирует участвовать в выборах президента России в 2024 году. Информацию подтвердили сразу несколько источников.

Источник в партии сообщил, что Прилепин выстраивает отдельную штабную структуру и ведет активную деятельность в регионах. Сегодня он откроет штаб в Краснодарском крае: это будет седьмой штаб в России. Также есть штабы в ЛНР, в Херсонской и Харьковской областях.

При этом в администрации президента относятся к его идее баллотироваться «не лучшим образом». По словам источника в АП, согласование такого проекта «в процессе»: обсуждается его идеологическая ниша.

Прилепин на вопрос «Ведомостей» о предстоящих планах на выборы сказал, что его интересует возвращение в Киев, деоккупация российской культуры, завершение биографии Шолохова. «По поводу сказанного вами нет ни одной даже брезжущей мысли», — добавил он.

Захар Прилепин в 2019 году основал движение «За правду», а в 2020 году — одноименную партию. В ряды «эсеров» он вступил в 2021 году: партии объединились перед думскими выборами.

По мнению политконсультанта Валентина Бианки, сейчас преждевременно говорить о выборах. Несмотря на создание штабов и прочего, возможно никому не дадут всерьез собирать голоса на патриотической повестке.

Политолог Михаил Виноградов считает, что Прилепин приемлем как кандидат и способен перевести публичность в политический капитал. Одновременно с этим он не выглядит опасным для системы.

Фото: ТАСС