«Талибан»* планирует закупать в России нефть, зерно и подсолнечное масло

РИА Новости сообщило, что сегодня начались переговоры России и Афганистана по поводу экономического сотрудничества. Представители «Талибана»* планируют закупить около миллиона баррелей нефти у России. Также их интересуют поставки зерна и подсолнечного масла.

По данным агентства, поставки нефти, возможно, будут проходить по бартеру, если Россию заинтересуют афганские товары. Какие именно товары готов поставлять Афганистан, не уточняется. Министр промышленности и торговли Афганистана Нуриддин Азизи сообщил, что проект по нефти и газу — самый важный.

Делегация талибов прибыла в Москву в воскресенье и пробудет в России до среды. Год назад члены движения «Талибан»* захватили власть в Кабуле, организация в России признана террористической и ее деятельность запрещена. При этом в РИА Новости предпочитают указывать, что «движение «Талибан»* находится под санкциями ООН за террористическую деятельность».

Такой статус организации не мешает Москве вести дела с талибами: они участвовали и в Санкт-Петербургском международном экономическом форуме в этом году.

Как пишет «Коммерсант», сегодня в Афганистане объявлен официальный выходной день: захват власти произошел ровно год назад. Основанием для учреждения выходного дня стала первая годовщина «победы джихада афганского народа» над «оккупацией США и их союзников».

*«Талибан» признан в России запрещенной террористической организацией.