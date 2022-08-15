В нескольких регионах прошли обыски в организации «Новое поколение»‎*

В нескольких регионах России в религиозной организации «Новое поколение»‎* прошли обыски. По версии силовиков, участники движения поддерживают «Азов»‎**, пишет РИА Новости.

Обыски проходят в Челябинске, Москве, Краснодаре, Сочи, Кемерово, Новосибирске в рамках уголовного дела об осуществлении деятельности «нежелательной организации» (ст.284.1 УК РФ). РИА Новости называют «Новое поколение»‎* радикальной религиозной сектой.

«7*7»‎ уточнили, что во время обыска изъяли религиозную литературу и задержали Александра Гришина, который представился пастором ячейки «Нового поколения»‎* в Сибири. «Новое поколение» — христианское религиозное учение, созданное в 1989 году в Латвии Алексеем Ледяевым. Ему запрещен въезд в Россию с 2002 года.

*«Новое поколение»‎ в России признали «нежелательной организацией».

**«Азов»‎ признан в России террористической организацией, его деятельность запрещена в РФ.