Reuters: Израиль нанес серию ударов недалеко от российских баз в Сирии

Reuters сообщает, что в воскресенье Израиль нанес серию ударов по иранским целям недалеко от основных сирийских баз России на побережье Средиземного моря. Об этом на условиях анонимности рассказали источники в региональной разведке и среди сирийских военных.

Ранее сирийская армия заявила, что трое военнослужащих были убиты и трое ранены в результате двух одновременных израильских атак к югу от провинции Тартус и еще одной атаки на столицу Дамаск. Подробностей о конкретных местах не сообщалось.

Однако два перебежчика из Сирии рассказали, что удары по северо-восточным окраинам Дамаска нанесли по аванпостам проиранской группировки «Хезболла»‎ в Ливане. В районе Тартус иранская база возле деревни Абу-Афса к югу от портового города была атакована рядом с расположенной поблизости станцией ПВО и радиолокационной станцией.

В последние годы Израиль нанес сотни ударов по предполагаемым иранским целям, но избегал ударов по прибрежным провинциям, где сосредоточены основные военные силы России. Израильские и региональные военные эксперты считают, что последние удары стали частью эскалации конфликта, чтобы замедлить усиление позиций Ирана в Сирии. При этом именно российское и иранское вмешательство переломили ход конфликта в пользу Башара Асада.

Российские силы в Сирии регулярно закрывают глаза на израильские удары по предполагаемым позициям Ирана. Но сейчас растет напряженность в российско-израильских отношениях. В июле Израиль заявил, что его военные самолеты попали под обстрел российской ПВО над Сирией. В Москве начали процесс ликвидации агентства Израиля «Сохнут»‎.