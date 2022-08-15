Пригожин пострадал во время удара ВСУ по штабу ЧВК «Вагнер» в Попасной

«Сирена» сообщила, что в Попасной нанесли удар по штабу ЧВК «Вагнера». Информация появилась в Telegram-канале который, предположительно, ведут «вагнеровцы». Правозащитники Gulagu.Net рассказали, что пострадал сам Евгений Пригожин: его перевезли в Москву.

Военкор Юрий Котенок писал, что по штабу могли нанести удар из HIMARS. Ранее, 8 августа, военкор Сергей Среда опубликовал фотографии предположительно штаба ЧВК, но после удалил. По ним ВСУ могли геолоцировать местонахождение «вагнеровцев».

Фото до и после взрыва геолоцировали и журналисты «Радио.Свобода»*. Они подтвердили, что фото до и после взрыва сделаны в одном месте.

Правозащитники из Gulagu.net со ссылкой на свой источник 13 августа сообщили, что Пригожина решили «слить».

«Пригожин почувствовал себя «новым царем», он явно переоценил собственное влияние. Объективно то что он делает — это за гранью. Он строит не просто некую «ОПГ в законе» в масштабах страны — он ударными темпами кует свое военно-политическое государство в государстве без государства, которое полностью игнорирует всех остальных участников», — рассуждал источник о причинах недовольства Пригожиным в Кремле.

После удара по Попасной в Telegram-канале ВЧК/ОГПУ появилась информация, что Пригожин пострадал во время атаки. Его срочно будут этапировать в Москву, в Бурденко. Связанных с ним медийщиков, авторов канала «Сканер», взяли под стражу на прошлой неделе, сам Пригожин уехал из России в Украину.

«Источник сообщил, что 15 августа в Москве будет жарким. Одни постараются сформировать у дряхлеющего диктатора мнение о Пригожине как «герое» и страдальце (предварительно получив гарантии «благодарности» в размере эквивалента $10,000,000 в крипте), другие (если коллеги с ними не поделятся 50/50) — занесут папки с материалами будущих уголовных дел по ст.210,159,160,174.1,291 УК, и если старик не станет сентиментальничать, впереди у Пригожина помещение в СИЗО уже совсем не в статусе «вербовщика». В считанные дни Пригожин из мощной фигуры превратился то ли в пешку, то ли в «сбитого повара», — заключил источник.

*«Радио.Свобода» Минюст России считает «иностранным агентом».