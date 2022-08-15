Число погибших при взрыве в Армении достигло шести человек

Вчера в Ереване на территории торгового центра «Сурмалу» произошел взрыв на складе пиротехники. Шесть человек погибли, еще 17 числятся пропавшими без вести.

Как пишет «Коммерсант», следственный комитет Армении возбудил два уголовных дела: о нарушении правил пожарной безопасности и о нарушении правил хранения легковоспламеняющихся веществ.

Погибли, по последним данным, 6 человек, 17 числятся пропавшими без вести. Пострадал 61 человек, 40 из них находятся в больницах.

При этом пожар еще не потушен. Из-за взрывов на складе пиротехники обрушилось несколько зданий. Сейчас спасатели работают вручную, так как под завалами могут оставаться люди. Иногда объявляют минуту молчания, чтобы услышать голоса людей, которые могут оставаться под зданиями.

Посольство России в Армении выразило соболезнования.

«Выражаем наши глубокие соболезнования родным и близким погибших в результате произошедшего сегодня днем взрыва на территории торгового центра .«Сурмалу». Желаем скорейшего выздоровления пострадавшим», — написали в посольстве.

По данным «Интерфакса», вчера вечером в МЧС Армении поступило сообщение о минировании ереванского метрополитена, военных и гражданских объектов: парламента страны, торговых центров, зоологического парка, церкви Св.Григория Просветителя.

Фото: Belsat