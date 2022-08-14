172-й день боев: главное

Минобороны России сообщило о том, что российские войска заняли село Уды в Харьковской области.

«В результате наступательных действий вооруженных сил Российской Федерации полностью освобожден населенный пункт Уды Харьковской области», — сообщили в ведомстве.

Киев опроверг информацию Минобороны России о взятии поселка Пески. Москва назвала эту информацию фейком. В ДНР говорили о том, что заняли Пески еще 7 августа.

В российском Минобороны отмечают, что взятие Песок позволит развить наступление на север в направлении села Водяное для выхода к Авдеевке с запада. Также появляется возможность двигаться на северо-запад в сторону Первомайского и Карловки.

Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов призывает МАГАТЭ не тянуть с визитом на Запорожскую АЭС. Он считает, что это нужно провести в конце августа — начале сентября.

«Мы считаем, что затягивать с этим визитом МАГАТЭ не следует, было бы хорошо провести его в конце августа — начале сентября, но не все зависит от нас», — сказал он в интервью ТАСС. Он добавил, что нужно заново согласовать маршрут и сроки миссии: такая работа была в мае-июне.

Обострение ситуации на Запорожской АЭС началось на прошлой неделе: стороны обвинили друг друга в угрозе безопасности станции. В ООН призвали вывести все войска с территории ЗАЭС. Президент Украины Владимир Зеленский предупредил российских солдат, которые стреляют по ЗАЭС, что они станут «особой мишенью» для украинских сил. В Киеве также считают, что Россия планирует отключить станцию и обвинить в этом украинских военных, пишет Reuters.

Сегодня представители 42 государств, в том числе всех стран ЕС, призвали Россию вывести свои войска с территории АЭС. Как передает ВВС, сделать это необходимо немедленно для безопасности. Лидеры стран призвали вывести не только военных, но и весь другой неуполномоченный персонал «с Запорожской АЭС, ее ближайших окрестностей и из всей Украины».

Россия усилила обстрелы Сумской области, пишет DW*. В Минобороны России эту информацию не подтверждали. По данным украинских властей около 6 утра российские войска выпустили по территории области 100-150 снарядов.

В Одессе осудили российского инженера-ядерщика, уроженца Москвы, который собирал секретную информацию о ВСУ. По данным УНИАН, обвиняемый полностью признал вину. Он проведет в тюрьме 2,5 года.

Разведка Британии сообщила, что на прошлой неделе приоритетом России, вероятно, была переориентация подразделений для усиления юга Украины. Однако на Донбассе поддерживаемые Россией силы продолжают предпринимать попытки наступления к северу от Донецка. Особенно ожесточенные бои развернулись у поселка Пески, недалеко от Донецкого аэропорта. Контроль над населенным пунктом спорный: поселок находится на передовой с 2014 года. Российская сторона, вероятно, пытается захватить трассу M04 — основной подход к Донецку с запада.

Аналитики Института изучения войны (ISW) рассказали о состоянии российских путях связи и снабжения. Украинские силы нанесли удар по мосту в районе Каховской ГЭС 13 августа. Мост в этом районе теперь непригоден для движения большегрузной техники. Каховский мост был единственным автомобильным мостом, который российские войска могли использовать после успешных попыток украинских войск вывести из строя Антоновский мост.

Министерство обороны Великобритании заявило, что у российских сил сейчас нет мостов, по которым можно было бы перебросить тяжелую технику или припасы через реку Днепр в Херсонской области, и они должны полагаться в основном на понтонную переправу у Антоновского моста. Это осложняет снабжение российских войск и поддержку проводимых операций.

Если украинские силы, которые разрушили все три моста, смогут помешать русским восстановить работоспособность любого из них в течение длительного периода времени, то российские силы на западном берегу Днепра, вероятно, потеряют способность защищаться даже от ограниченных украинских контратак.

Российские силы могут изменить приоритет наступления на северо-востоке Донецкой области, чтобы отвлечь внимание от контрнаступления Украины на юге. Российские войска, по-видимому, свернули наступательные действия к востоку от Северска и с 6 августа проводили ограниченные наземные атаки, в значительной степени полагаясь на артиллерийский обстрел близлежащих населенных пунктов. С 11 августа российские войска увеличили количество ограниченных наземных атак в районе Северска.

*DW Минюст России считает «иностранным агентом».