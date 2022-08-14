Делегация США второй раз за месяц прибыла на Тайвань

CNN сообщила, что сегодня с необъявленным ранее визитом на Тайвань прибыл сенатор-демократ от Массачусетса Эд Марки. Это вторая поездка американских сенаторов в Тайбэй за последний месяц: после визита спикера палаты представителей Нэнси Пелоси, Китай начал военные учения возле острова и ужесточил риторику о присоединении региона.

Новая делегация из пяти человек посещает Тайвань, чтобы «подтвердить поддержку Соединенными Штатами Тайваня» и «способствовать стабильности и миру через Тайваньский пролив».

Во время визита пройдет встреча с президентом Тайваня Цай Инвэнь и министром иностранных дел Джозефом Ву. Вместе с комитетом по иностранным делам и национальной обороне тайваньского парламента будут обсуждать вопросы безопасности и торговли. В Тайване поблагодарили США за твердую поддержку.