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#Новости

Делегация США второй раз за месяц прибыла на Тайвань

14.08.2022

В этот раз в Тайбэй приехал сенатор Эд Марки

CNN сообщила, что сегодня с необъявленным ранее визитом на Тайвань прибыл сенатор-демократ от Массачусетса Эд Марки. Это вторая поездка американских сенаторов в Тайбэй за последний месяц: после визита спикера палаты представителей Нэнси Пелоси, Китай начал военные учения возле острова и ужесточил риторику о присоединении региона.

Новая делегация из пяти человек посещает Тайвань, чтобы «подтвердить поддержку Соединенными Штатами Тайваня» и «способствовать стабильности и миру через Тайваньский пролив». 

Во время визита пройдет встреча с президентом Тайваня Цай Инвэнь и министром иностранных дел Джозефом Ву. Вместе с комитетом по иностранным делам и национальной обороне тайваньского парламента будут обсуждать вопросы безопасности и торговли. В Тайване поблагодарили США за твердую поддержку. 

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