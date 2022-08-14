Польша предпримет шаги, направленные на ограничение виз для россиян

«Коммерсант» сообщил, что Польша планирует разработать собственную концепцию, которая позволила бы не выдавать визы россиянам.

Визовые запреты для граждан России набирают обороты. На уходящей неделе сразу несколько стран ЕС заявили о том, что хотят приостановить выдачу виз. Эстония планирует прекратить пускать в страну с республиканскими визами, с некоторыми исключениями. В литовском МИДе предположили, что чем больше российских оппозиционеров останется в России, тем быстрее в ней произойдут демократические изменения. В Латвии могут пересмотреть даже выданные ранее ВНЖ и визы. Финляндия 16 августа рассмотрит вопрос об ограничении выдачи виз гражданам России.

Однако есть страны, которые против введения таких санкций для россиян. Это Нидерланды, Германия, Франция. Заместитель главы МИД Польши Петр Вавжик сказал, что преодолеть их сопротивление невозможно. Поэтому Варшава разработает собственную концепцию.