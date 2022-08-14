Больше 40 протоколов составили на активиста из Волгограда

«Медиазона»* рассказала, что на жителя Волгограда Виталия Году составили 20 протоколов о «демонстрации экстремистской символики» (ч.1 ст.20.3 КоАП РФ): активист расклеивал листовки. Еще 22 протокола составили по статье о «дискредитации армии» (ч.1 ст.20.3.3).

На последнем прошедшем заседании активиста отправили в ИВС на 10 суток, а двумя днями ранее — на 15 суток. Согласно документам суда, волгоградец «осуществил расклейку листовок с публичной демонстрацией нацистской символики» на дверь в подъезде.

По «дискредитации» на Году составили 22 протокола. Что стало поводом — неизвестно. Также пока нет информации об аресте или штрафах по этой статье.

*«Медиазону» Минюст России считает «иностранным агентом».