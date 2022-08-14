Больше 40 человек погибли во врем пожара в церкви в Египте

В Египте у коптской церкви города Гиза погибли по меньшей мере 41 человек погиб и 45 получили ранения во время пожара. Пожар начался во время мессы, когда в церкви было около 5 тысяч человек, сообщает Reuters.

По словам очевидцев огонь заблокировал вход в церковь, началась давка. Источник агентства сказал, что большинство погибших — дети.

«Люди собирались на третьем и четвертом этажах, и мы увидели дым, идущий со второго этажа. Люди бросились спускаться по лестнице и смотрели, падая друг на друга. Затем мы услышали взрыв, искры и огонь из окна», — сказал Ясир Мунир.

В агентстве добавили, что в Египте нередки электрические пожары. В конце 2020 года в результате пожара в больнице, где лечат пациентов с COVID-19, по меньшей мере семь человек погибли и несколько получили ранения.