В Эстонию не пустили свидетеля по делу ФБК*

UPD: Ярослава Вареника приняли за «сектанта» из-за темной одежды, длинных волос и подвески в форме молота Тора. Как пишет «7*7», его задержали на 7 часов: спрашивали об отношении к Алексею Навальному, просили рассказать о работе на митингах. Но после того, как его отпустили пограничники, автобус журналиста уехал, отель снял бронь, а визу аннулировали.

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Юрий Терехов, редактор в RDI сообщил, что в Эстонию не пустили архангельского журналиста 29.ру Ярослава Вареника. Он был свидетелем по делу ФБК*.

«Ярослав — свидетель по делу ФБК*, так как в период кампании 17-18 годов ходил в штаб. Российские пограничники его продержали 7 часов, издевательски допрашивали, а эстонские не пустили, поскольку отель снял бронь. Визу аннулировали. Ну что, господа, довольны?» — написал Терехов.

В Европе все чаще появляются призывы запретить выдачу виз россиянам. Ограничить въезд в Эстонию планируют с 18 августа. В Литве считают, что такие меры позволят оставить в России больше оппозиционеров: это сможет привести страну к демократическим изменениям.

*ФБК российские власти признали «экстремистской организацией», его деятельность запрещена в России