В Шотландии начали расследование об угрозах Джоан Роулинг

В Шотландии полиция начала расследование об онлайн-угрозах в адрес писательницы Джоан Роулинг. После того как она осудила нападение на писателя Салмана Рушди, ей написали: «Ты следующая», — пишет Reuters.

Роулинг осудила нападение на Рушди. Она сказала, что почувствовала себя «очень плохо», услышав эту новость, и надеется, что с ним «все будет в порядке». В ответ пользователь сказал: «Не волнуйся, ты следующая». В прошлом Роулинг подвергалась критике со стороны трансактивистов, которые обвиняли ее в трансфобии.

Нападение на Рушди произошло 12 августа, перед тем как он должен был прочитать лекцию о свободе творчества в Нью-Йорке. После романа «Сатанинские стихи» за его голову в Иране назначили награду. Сейчас писатель пришел в себя, его отключили от аппарата ИВЛ, но он может лишиться глаза.

Обвиняемый в нападении 24-летний Хади Матар из Нью-Джерси на суде в субботу не признал себя виновным по обвинению в покушении на убийство и нападении.