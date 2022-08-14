МИД Литвы: в России нужно оставить как можно больше оппозиционеров

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис считает, что ЕС нужно прекратить выдавать визы россиянам, поскольку это позволит оставить в России больше оппозиционеров. Так Россия, по его мнению, быстрее станет демократической страной, пишет DW*.

«Когда мы говорим, что в России могло бы быть 5–10% людей, выступающих против войны, то речь бы уже шла о миллионах. Вы хотите, чтобы эти миллионы были внутри России или за ее пределами? Я верю, что перемены происходят внутри. И если мы верим, что в будущем нас ждет демократическая Россия, то ее становление будет происходить изнутри», — рассказал господин Ландсбергис.

Представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала это предложение: «Пусть сидят? Добрый Ландсбергис чётко обозначил «поддержку».

При этом на «бунт» в России рассчитывает и Киев.

«Зачем требуются визовые ограничения для граждан России? Полгода войны доказали: их не волнуют массовые убийства, разрушенные города, ядерный шантаж, Буча или Мариуполь. Только разговоры о потере виз смогли вернуть к осознанию войны и ответственности. А это первый шаг… к бунту», — цитирует советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка «Би-би-си».

Сегодня ограничить выдачу виз предложил президент Латвии Эгилс Левитс . Аналогичные предложения вынесли в Чехии, Эстонии. При этом Эстония не будет пускать в страну россиян с республиканскими шенгенскими визами с 18 августа. Осложнить получение туристических виз для граждан России хотят и в Финляндии.

*DW Минюст России считает «иностранным агентом».