Украинские беженцы пожаловались на плохие условия размещения во Владимирской области

Во Владимирской области в городе Камешково беженцы из Украины пожаловались на плохие условия в пункте временного размещения. В здании антисанитария, душевая изношена, в помещении накурено, пишут «7*7».

Людмила Романова, уполномоченный по правам человека по области, съездила в Камешково. ПВР здесь находится в здании хостела. В здании требуется ремонт во всех помещениях, дети не могут переносить стойкий запах табака. Одна из беженок рассказала также, что ее ребенок с диагнозом ДЦП не может есть еду, которую дают в столовой.

Ранее на плохие условия жаловались в Рязани и Ярославской области.