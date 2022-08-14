Президент Латвии предложил пересмотреть уже выданные россиянам ВНЖ и визы

РБК сообщил, что президент Латвии Эгилс Левитс призвал на 23-й ежегодной встрече политически репрессированных перепроверить выданные гражданам России ВНЖ и визы. Тем, кто поддерживает «спецоперацию», документы могут аннулировать.

Продлевать документы на пребывание в Латвии в принципе не надо, добавил лидер страны. Исключением могут стать только доказанные особые обстоятельства. Кроме того, тем жителям Латвии, которые решат получить российское гражданство, придется покинуть страну. Он добавил, что действовавшая ранее торговля ВНЖ способствовала двуязычию и создала риски для безопасности.

С 24 февраля Латвия не выдает туристические визы гражданам России. В страну россияне въезжают по документам других стран.

Несколько европейских стран на прошлой неделе выдвинули и поддержали предложение о прекращении выдачи россиянам шенгенских виз. Эстония не будет пускать в страну россиян по выданным республикой визам с 18 августа. Решение поддержали также Чехия и Литва.