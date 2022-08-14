В МИД продолжается обсуждение обмена Грайнер и Бута

Директор департамента Северной Америки МИД РФ Александр Дарчиев подтвердил ТАСС информацию о том, что продолжается обсуждение обмена Бритни Грайнер и Виктора Бута. Приговор Грайнер за контрабанду наркотиков вынесли 4 августа.

«Обсуждение весьма чувствительной темы обмена заключенными гражданами России и США идет в рамках определенных нашими президентами каналов. Названные персоналии действительно рассматриваются. Российская сторона давно добивается освобождения Виктора Бута. Детали же надо оставить профессионалам, исходя из принципа «не навреди», — цитирует ТАСС Даричева.

Дипломат сказал, что в числе обсуждаемых к обмену американских граждан Бритни Грайнер и Пол Уилан. Российские граждане — отбывающий срок за торговлю оружием Виктор Бут, а также офицер спецслужб Вадим Красиков, осужденный за убийство в Берлине бывшего чеченского полевого командира.

Приговор Грайнер вынесли 4 августа. Суд назначил ей девять лет колонии и штраф в один миллион рублей.